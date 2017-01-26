Gökçe Bahadır dönüyor!

Gökçe Bahadır, Adı Efsane dizisiyle ekranlara dönüyor. Cumartesi yayın hayatına başlayacak dizide Bahadır, bir öğretmeni canlandırıyor.

Dizi - 26 Ocak 2017 11:47
Gökçe Bahadır dönüyor!
İsmi Bahar Karagöz…

Kayserili… Edebiyat öğretmeni… Mesleğini seven, idealist bir kadın…

Babasının ölümünden sonra annesi ile bir başına kalır Bahar… Kurdukları küçük dünyalarında kavrulurlar kendi yağlarında ana kız…



Zamanında yanlış bir aşk yaşamış… Bedelini de doğup büyüdüğü yerden mecburi ayrılığı ile ödemiş… Koca şehir İstanbul ve İstanbul’un kenar mahalle okullarından biri yeni mesken yeri...

Başına gelen tüm olaylardan sonra bile hayata karşı dik durmaya çalışmış hep Bahar… Çünkü o bunu öğrenmiş, böyle disipline edilmiş… Ama bundan sonraki yaşamı o toz kondurmadığı şiirlerdeki mısralar gibi mi geçecek Orhan Veli’nin de gözleri kapalı dinlediği İstanbul’da… İşte o bilinmez…

Kanal D’nin merakla beklenen projesi Adı Efsane bu cumartesi başlıyor!

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