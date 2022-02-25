Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti yüzükleri taktı!

Bugün akşam İzmir'de nikah masasına oturacak olan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, dün sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu. Ünlü müzisyenin ailesi, dün oyuncuyu ailesinden istedi.Bugün Alaçatı’da müzisyen Emir Ersoy ile evlenecek olan Bahadır, “Alaçatı’da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim” diye konuştu.