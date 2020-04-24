Gökçe Bahadır: "Sizi mutlu eden hiçbir şeyden vazgeçmeyin"

Yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Gökçe Bahadır, müzik konusundaki yeteneğini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden piyano çalarken göründüğü anları paylaşan Bahadır, henüz 6 yaşındayken aldığı piyano derslerinin üzerinden geçti ve bir haftalık çalışma sonrasında ‘Ayışığı Sonatı’nı çaldı.