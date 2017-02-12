Gökçe Bahadır'dan evlilik itirafı

Magazin - 12 Şubat 2017 16:48

Bir süredir Efe Duru'yla aşk yaşayan Gökçe Bahadır, "Her şey yolunda. Çok mutlu ve enerjiğim" dedi.Evliliğin kader kısmet işi olduğunu dile getiren güzel oyuncu, çocuk sahibi olmak konusunda ise "Anne olmak istiyorum ama bu işler planlamayla olmuyor" açıklamasında bulundu.