Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!

Magazin - 20 Şubat 2017 17:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Adı Efsane' dizisiyle yeniden seyirciyle buluşan Gökçe Bahadır ve geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte olduğu Efe Duru'nun aşkı tam gaz devam ediyor.Efe Duru, sevgilisi Gökçe Bahadır'ın kendisini öptüğü fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp altına da "Öptüğünde gözlerimin içinin güldüğü doğrudur. İyi ki varsın." notunu yazdı.