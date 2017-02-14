Gökçe Bahadır'ın inanılmaz değişimi!

Adı Efsane dizisiyle ekranlara dönen Gökçe Bahadır'ın inanılmaz değişimi...

Magazin - 14 Şubat 2017 12:37
Gökçe Bahadır'ın inanılmaz değişimi!
Gökçe Bahadır bir dizi ile ekranlara dönmesinin ardından bir de reklam anlaşması yaptı. Bir şampuan markasının reklamlarında oynayan güzel oyuncu güzelliği ile göz doldurdu. Gökçe Bahadır'ın yeni imajı da beğeni topladı. Oyuncu konuyla ilgili “Birçok kadın bakımlı, sağlıklı ve güzel saçları güne pozitif başlamak için yeterli buluyor. İşte ben de o ‘Saçlarım yeter’ diyen kadınlardan biriyim.” dedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gökçe Bahadır

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Meryem eski aşkına mı döndü?
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Erkan Avcı çok utandı!
  • Fatma Girik'ten açıklama!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolgahan ve Almeda Abazi evlendi
  • Söz verdiler! Pahalı hediye yok!
  • Tolgahan'dan son 'bekar' pozu
  • Özge'den sevgilisine evlilik iması!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Kendall Jenner'dan olay paylaşım
Poyraz Karayel veda ediyor!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Aleyna Tilki nargile yasağını deldi
  • Erkan Avcı çok utandı!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!
  • Selin Şekerci'den türkü sürprizi!
  • Instagram'da ünlüler - 13.02.2017
  • Recep İvedik 5'in galası yapıldı!
Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!