Gökçe Bahadır'ın inanılmaz değişimi!

Magazin - 14 Şubat 2017 12:37

Gökçe Bahadır bir dizi ile ekranlara dönmesinin ardından bir de reklam anlaşması yaptı. Bir şampuan markasının reklamlarında oynayan güzel oyuncu güzelliği ile göz doldurdu. Gökçe Bahadır'ın yeni imajı da beğeni topladı. Oyuncu konuyla ilgili “Birçok kadın bakımlı, sağlıklı ve güzel saçları güne pozitif başlamak için yeterli buluyor. İşte ben de o ‘Saçlarım yeter’ diyen kadınlardan biriyim.” dedi.