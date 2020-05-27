Gökçe isyan etti: "Kutu açtın, küfür edin..."

Popçu Gökçe, çektikleri videolar ile dudak uçuklatan kazançlar elde eden sosyal medya fenomenlerine isyan etti. Güzel şarkıcı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Güzel sanatlar mezunuyum. Piyano eğitimim var, tiyatro mezunuyum, iki dil biliyorum, davul çalıyorum. İki sene şan dersi aldım, 20 yaşımdan beri sahnedeyim. Tavsiyem: kutu açın, küfredin, makyaj videosu çekin. Daha değerli..." ifadelerini kullandı.Buray da, önceki gün sosyal medya hesabından yayınladığı bir yazıda, "Corona sürecinde Türkiye’de 'Fenomen' patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de birçoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)" demişti.