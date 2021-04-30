Gökçe'nin yeni single'ı 'Kader Utansın'ın klibi yayınlandı!

Hissettiklerini naif ve samimi bir şekilde kimseye negatif duygular yüklemeden bir önceki şarkısında anlatan Gökçe, bu sefer birbirine geç kalmış beraber olma ihtimali olmayan aşklar için yazdığı Kader Utansın ile dinleyicisini selamladı.Balkan, pop, rock ve hip hop gibi müziğin farklı türlerini şarkılarında kullanan Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Kader Utansın’ın düzenlemesinde Ünsal Dinçer ve Poyraz Kılıç’la çalıştı.Kader Utansın’ın video klip yönetmenliğini Aylin Orhi görüntü yönetmenliğini İsmet Kısaoğlu üstlendi. Bördübet Amazon Club’ta ve kale sokaklarında çekilen rengarenk çingene karavanlarının kullanıldığı video klipte; Serhat Eren, Nazlı Şirvan’da iki sevgiliyi canlandırdı.Beni senden ayıran bu kadere mi yanayımYollara mı yanayımGözlerimiz uzaktaydı, çok büyük bir tuzaktıAh yüreğimi yaktıHayat denen yalan dünyadaMeğer her şey mübahmışHayat denen yalan dünyadaTenim sana hasret kalmışHayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdımSeni benden, beni senden alan kader utansınKader utansın kader utansınHer adımda seni saydımGeceme gündüzümeUykuma seni kattımSeni bir kez görsem diyeDiye zaman aktıBak nefesim yarım kaldı