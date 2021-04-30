Gökçe'nin yeni single'ı 'Kader Utansın'ın klibi yayınlandı!

Dünyayı saran Pandemi döneminde sürekli üreten Gökçe’nin, iki ay önce yayımladığı ‘Eyvallah’ın ardından yeni teklisi ‘Kader Utansın’ Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

30.04.2021 22:38 Kültür-Sanat

Gökçe'nin yeni single'ı 'Kader Utansın'ın klibi yayınlandı! Hissettiklerini naif ve samimi bir şekilde kimseye negatif duygular yüklemeden bir önceki şarkısında anlatan Gökçe, bu sefer birbirine geç kalmış beraber olma ihtimali olmayan aşklar için yazdığı Kader Utansın ile dinleyicisini selamladı.

Balkan, pop, rock ve hip hop gibi müziğin farklı türlerini şarkılarında kullanan Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Kader Utansın’ın düzenlemesinde Ünsal Dinçer ve Poyraz Kılıç’la çalıştı.

Kader Utansın’ın video klip yönetmenliğini Aylin Orhi görüntü yönetmenliğini İsmet Kısaoğlu üstlendi. Bördübet Amazon Club’ta ve kale sokaklarında çekilen rengarenk çingene karavanlarının kullanıldığı video klipte; Serhat Eren, Nazlı Şirvan’da iki sevgiliyi canlandırdı.


Kader Utansın şarkı sözleri

Beni senden ayıran bu kadere mi yanayım

Yollara mı yanayım

Gözlerimiz uzaktaydı, çok büyük bir tuzaktı

Ah yüreğimi yaktı

Hayat denen yalan dünyada

Meğer her şey mübahmış

Hayat denen yalan dünyada

Tenim sana hasret kalmış

Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım

Seni benden, beni senden alan kader utansın

Kader utansın kader utansın

Her adımda seni saydım

Geceme gündüzüme

Uykuma seni kattım

Seni bir kez görsem diye

Diye zaman aktı

Bak nefesim yarım kaldı
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