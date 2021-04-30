Hissettiklerini naif ve samimi bir şekilde kimseye negatif duygular yüklemeden bir önceki şarkısında anlatan Gökçe, bu sefer birbirine geç kalmış beraber olma ihtimali olmayan aşklar için yazdığı Kader Utansın ile dinleyicisini selamladı.
Balkan, pop, rock ve hip hop gibi müziğin farklı türlerini şarkılarında kullanan Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Kader Utansın’ın düzenlemesinde Ünsal Dinçer ve Poyraz Kılıç’la çalıştı.
Kader Utansın’ın video klip yönetmenliğini Aylin Orhi görüntü yönetmenliğini İsmet Kısaoğlu üstlendi. Bördübet Amazon Club’ta ve kale sokaklarında çekilen rengarenk çingene karavanlarının kullanıldığı video klipte; Serhat Eren, Nazlı Şirvan’da iki sevgiliyi canlandırdı.
Kader Utansın şarkı sözleri
Beni senden ayıran bu kadere mi yanayım
Yollara mı yanayım
Gözlerimiz uzaktaydı, çok büyük bir tuzaktı
Ah yüreğimi yaktı
Hayat denen yalan dünyada
Meğer her şey mübahmış
Hayat denen yalan dünyada
Tenim sana hasret kalmış
Hayal kurma yalan olur derlerdi inanmazdım
Seni benden, beni senden alan kader utansın
Kader utansın kader utansın
Her adımda seni saydım
Geceme gündüzüme
Uykuma seni kattım
Seni bir kez görsem diye
Diye zaman aktı
Bak nefesim yarım kaldı
Gökçe'nin yeni single'ı 'Kader Utansın'ın klibi yayınlandı!
Dünyayı saran Pandemi döneminde sürekli üreten Gökçe’nin, iki ay önce yayımladığı ‘Eyvallah’ın ardından yeni teklisi ‘Kader Utansın’ Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.
30.04.2021 22:38 Kültür-Sanat