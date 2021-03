Evlilik soruları Nesrin Cavadzade'yi güldürdü!

Oyuncu çift Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade önceki gün Etiler’deydi. Lüks araçlarıyla sıkışan trafikte magazin muhabirlerine yakalanan ünlü çift, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Gazetecilerin “Aileleriniz tanıştı mı?” sorusuna Alkan, “Bizi trafikte yakaladınız. Zamanı gelince her şeyden önce sizin haberiniz olur. Bizde her şey kuralına uygun oluyor. Evlilik yolunda güzel bir birlikteliğimiz var” cevabını verdi. Cavadzade de sevgilisinin yanıtına kahkaha attı.