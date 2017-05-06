Türk televizyonlarına yeni bir uyarlama dizi geliyor. 2016 Güney Kore yapımı Doctors, MF Yapım tarafından Show TV için ekrana uyarlanıyor.
Makbule Kosif ve Eda Tezcan'ın "Kalp Atışları" adıyla senaryosunu uyarladığı diziyi Yusuf Pirhasan çekecek. En geç Temmuz başı yayında olması planlanan "Kalp Atışları"nın kadın ve erkek başrol oyuncuları da netleşti.
Başrol kadın oyuncusu ise son olarak "Muhteşem Yüzyıl Kösem"de izlediğimiz genç oyuncu Öykü Karayel, erkek oyuncusu ise en son "Seviyor Sevmiyor"da izlediğimiz Gökhan Alkan oldu.
Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in yeni dizisi belli oldu
Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in ekrana döneceği yeni dizinin detayları belli oldu. Yazın ekranda olacak olan dizi Show TV'de yayınlanacak.Dizi - 07 Mayıs 2017 03:00
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