Gökhan Alkan'dan şaşırtan hamle... Tek kalemde sildi

Yasak Elma dizisi setinde tanıştığı Nesrin Cavadzade ile evlilik hazırlığında olan Gökhan Alkan, son olarak Kalp Yarası adlı dizide rol aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gökhan Alkan, son hamlesi ile gündeme geldi.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıktı.Bu durum Alkan'ın hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aralarında; 'Yasak Elma'daki partneri Eda Ece, 'Kalp Yarası'ndaki rol arkadaşları Yağmur Tanrısevsin ve Şenay Gürler’in de bulunduğu birçok ismi takipten çıkan oyuncunun bu hareketine anlam verilemedi.