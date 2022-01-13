Gökhan Çıra'nın 'Selin Ciğerci' dövmesi!

Eski eşi Selin Ciğerci ile barışan Gökhan Çıra ilginç bir karar verdi. Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra, göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.Ciğerci'nin yüzünü göğsüne kazıtmaya karar veren Çıra, o anları Instagram hesabından eski eşini etiketleyip, "Hazır mısın prenses?" notuyla paylaştı.