Eski eşi Selin Ciğerci ile barışan Gökhan Çıra ilginç bir karar verdi. Son olarak aşk pozlarını paylaşan Gökhan Çıra şaşırtan bir karar verdi. Selin Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Çıra, göğsüne eski karısının dövmesini yaptırıyor.
Ciğerci'nin yüzünü göğsüne kazıtmaya karar veren Çıra, o anları Instagram hesabından eski eşini etiketleyip, "Hazır mısın prenses?" notuyla paylaştı.
Gökhan Çıra'nın 'Selin Ciğerci' dövmesi!
Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, kısa bir süre önce ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar verdiklerini açıklamıştı. "Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz" diyen Çıra, şimdi de Ciğerci'nin yüzünü göğsüne kazıtıyor.
13.01.2022 14:06 Magazin