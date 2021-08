Gökhan Gönül kabul etti: "Can benim kardeşim"

Show TV'de erkana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok konuşulacak bir aile kavuşması ekrana geldi. Yetiştirme yurdunda büyümüş olan Can Gönül, dört yıl önce bir iş başvurusu yapmak için belge alırken hayatının şokunu yaşadı. İkizi gibi benzediği ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi.Yıllardır çabalamasına rağmen bir türlü ailesine ulaşamayan Can Gönül, bugün Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Can Gönül'ün zorluklarla geçen hayat hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Didem Arslan Yılmaz aracılığıyla sesini duyuran Can Gönül'e beklediği haber hızla geldi.Dakikalar içerisinde futbolcu Gökhan Gönül, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME canlı yayınına bağlandı. Didem Arslan Yılmaz'a itirafta bulunan Gökhan Gönül, " Can benim kardeşim." diyerek kardeşine sahip çıktı.Yıllar sonra ailesine Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kavuşan Can Gönül, gözyaşları içerisinde "27 senenin hasreti nasıl dinecek?" derken bu anlar tüm izleyenlerin yüreğine dokundu.