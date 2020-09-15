4 yıl önce boşandığı eşi Selen Sevigen, iki çocuğunun babası Gökhan Özen’den korunmak için mahkemeye başvurmuştu. Sevigen, hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, 'Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?' mesajını düştü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Gökhan Özen'den iddialara videolu yanıt!
Gökhan Özen, korunmak için mahkemeye başvuran eski eşi Selen Sevigen’in çocuklarla ilgili iddiasına bir video ile yanıt verdi: “Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?"
15.09.2020 14:23 Magazin