Gökhan Türkmen 4 yıl aradan sonra romantik albümü ve konserlerle geliyor!

2019’dan bu yana her ay yayınlanan şarkılarıyla hayatlara dokunan Gökhan Türkmen, 4 yıl aradan sonra yeni albümünü sürpriz şarkılarla müzikseverlere sunuyor. 10 parçalık albümde 4 yeni şarkıyla yer aldığı albümün çıkış parçasının video klip yönetmenliğini ise Murat Joker gerçekleştirdi. Albüm, dijital platformların yanı sıra yine İngiltere’de Abbey Road Studios iş birliği ile plak formatında da sunulacak.“Romantik” Konserlerle Geliyor; Hasret sona eriyorPandemi sürecinde dijital konserleriyle ses getiren Gökhan Türkmen 19 Kasım’da “Romantik” albümüyle birlikte Kasım ve Aralık aylarında sevenleriyle buluşuyor. Sanatçı Kayseri, Trabzon, Denizli, Konya ve Mersin’de sağlık ve güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak konser verecek.