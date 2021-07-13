Gökhan Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda!

Gökhan Türkmen, disco funk albümü “7” ile listelere zirveden girerek müzikseverleri evrensel bir sound ile bir araya getirdi. Bayhan Prodüksiyon ile gerçekleştirilen konserler serisinde Konya ve Adana ile bu yılın ilk konserlerini yapan sanatçı, Harbiye’nin ardından Datça, Bodrum, Marmaris, Aydın, Denizli ve Trabzon’ da sevenleriyle buluşacak.“7” albümünü kapsayan ve yaz sezonu boyunca devam edecek konser serisinde COVID-19 önlemleri dikkate alınacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanırken, izleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor.