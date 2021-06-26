Gökhan Türkmen, Konya'yı salladı!

Pandeminin ardından ilk konserini veren Gökhan Türkmen heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Aylar sonra sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepinizi çok özledik artık hep birlikteyiz” dedi. Konser başlar başlamaz yağmur yağmasına rağmen izleyicilerin keyifle eşlik ettiği konserde Gökhan Türkmen ve orkestrası GT Band “Derdim” şarkısıyla görkemli bir açılış yaptı. Yeni albümü 7’nin şarkılarının yanı sıra Lafügüzaf, Aşk Lazım, Çatı Katı gibi kült parçalarının da bulunduğu zengin repertuvarıyla izleyenleri coşturdu.Gökhan Türkmen Yaz Konserleri serisi 26 Haziran Adana 01 Burda PGM Açık Hava Sahnesi, 21 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 3 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu, 5 Ağustos Bodrum Antik Açık Hava Tiyatrosu, 6 Ağustos Marmaris Açık Hava Tiyatrosu, 17 Eylül Aydın The Bigone sahnesinde devam edecek.“7” albümünü kapsayan ve yaz sezonu boyunca devam edecek konser serisinde COVID-19 önlemleri dikkate alınacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanırken, izleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor.