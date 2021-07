Gökhan Türkmen yeni disco şarkılarıyla sürpriz yaptı

Gökhan Türkmen; “Bu uluslararası organizasyonda profesyonel ve yaratıcı dansçılarımızla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tüm yarışmacı arkadaşlar birbirinden yetenekli. Güney Afrika’da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek arkadaşımıza başarılar diliyorum” dedi. Disco şarkısı “Şerefine”nin klibinde yarışmada da sahne alan 13 profesyonel dansçı ile kamera önüne geçmişti.4 Temmuz Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen yarışmada dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları an öğrenen 16 dansçı teke tek performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdi. Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye birincisi olan Akay Üstünel, Aralık ayında Güney Afrika’da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme şansı kazandı.