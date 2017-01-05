Ünlü şarkıcı, bebeğini kucağına aldığı anın fotoğraflarını bebeğin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Gökhan Türkmen yeniden baba oldu
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen ikinci kez babalık heyecanı yaşadı.Magazin - 06 Ocak 2017 01:15
Eşi Sinem Aksoy ile 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gökhan Türkmen ikinci kez baba oldu. Nil Rona adında bir kızları olan çift, yeni dünyaya gelen bebeklerine ise Leyla Ada adını verdi.
Ünlü şarkıcı, bebeğini kucağına aldığı anın fotoğraflarını bebeğin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı, bebeğini kucağına aldığı anın fotoğraflarını bebeğin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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