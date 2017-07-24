Gökova'da korkutan deprem!

Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Yine Gökova Körfezi açıklarında bu kez 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Diğer Haberler - 25 Temmuz 2017 01:01
Gökova'da korkutan deprem!
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremin ardından artçılar sürüyor.

Kent merkezi ve çevresi gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem bir kez daha sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 00.48'te, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA
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