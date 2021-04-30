Sevilen sanatçının yeni çalışması “Çölde Bi’ Vaha” yaratıcı sözleri ve hayal üstü atmosferiyle pop müziğe yeni bir alternatif sunuyor. Synth seslerin ve canlı enstrümanların dikkat çektiği şarkı Göksel’in güçlü sesiyle harmanlanıyor.
Sözü Göksel, müziği Göksel ve Osman Şahin’e ait “Çölde Bi’ Vaha”nın düzenlemesinde ise Sabi Saltiel ile Osman Şahin’in imzaları var.
Yönetmenliğini Aytekin Yalçın’ın üstlendiği video klip, Göksel’in oyunculuğunun yanı sıra şarkı ile uyum sağlayan sahneleriyle de oldukça iddialı.
Göksel'den yeni single: "Çölde Bi’ Vaha"
Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla müzik listelerinin zirvesinde yer alan başarılı sanatçı Göksel, 30 Nisan Cuma günü yepyeni single’ını Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşturdu.
30.04.2021 22:16 Kültür-Sanat