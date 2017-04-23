Göksel'i üzen yorumlar
Başarılı şarkıcı Göksel makyajsız yakalandıktan sonra kendisine yapılan yorumlara çok üzüldü.
Magazin - 23 Nisan 2017 18:00
Geçen hafta bir parkta tek başına otururken görüntülen şarkıcı Göksel'in makyajsız ve dağınık hali haber olmuştu. Bu makyajsız halinin haberlerde ve sosyal medyada yer almasının ardından gelen yorumlar ise Göksel'i çok üzdü.
Bu yorumlardan sonra arkadaşlarına dert yanan Göksel, canının çok sıkıldığını ve sokağa artık makyajsız çıkmayacağını dile getirdi.
Teoman'dan şoke eden küfürler
Göksel'in 45. doğum günü partisi!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.