Göksel'i üzen yorumlar

Magazin - 23 Nisan 2017 18:00

Teoman'dan şoke eden küfürler

Göksel'in 45. doğum günü partisi!

Geçen hafta bir parkta tek başına otururken görüntülen şarkıcı Göksel'in makyajsız ve dağınık hali haber olmuştu. Bu makyajsız halinin haberlerde ve sosyal medyada yer almasının ardından gelen yorumlar ise Göksel'i çok üzdü.Bu yorumlardan sonra arkadaşlarına dert yanan Göksel, canının çok sıkıldığını ve sokağa artık makyajsız çıkmayacağını dile getirdi.