Göksel’in şaşırtan değişimi!

Magazin - 26 Temmuz 2017 12:35

Ünlü şarkıcı Göksel'in lise yıllığındaki fotoğrafı olay oldu.Number One'ın haberinde; lise arkadaşı sesi için övgü dolu cümleler yazan arkadaşı, güzel şarkıcının o yıllardaki kilo sorunundan, yemek sevdasından ve görüntüsünden esprili bir dille bahsetmiş.Fotoğrafları görenler "Şu anki haliyle uzaktan yakından alakası yok." şeklinde yorumlar yaptı.