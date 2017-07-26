Göksel’in şaşırtan değişimi!

Şarkıcı Göksel'in lise yıllarına ait fotoğrafı tartışma konusu oldu.

Magazin - 26 Temmuz 2017 12:35
Göksel’in şaşırtan değişimi!
Ünlü şarkıcı Göksel'in lise yıllığındaki fotoğrafı olay oldu.

Number One'ın haberinde; lise arkadaşı sesi için övgü dolu cümleler yazan arkadaşı, güzel şarkıcının o yıllardaki kilo sorunundan, yemek sevdasından ve görüntüsünden esprili bir dille bahsetmiş.


Fotoğrafları görenler "Şu anki haliyle uzaktan yakından alakası yok." şeklinde yorumlar yaptı.
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Bağlantılar: Göksel, eski hali

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