"Golden PulseAwards” Sahiplerini Buldu

Farma& OTC Bölümü’ne başvuran işler Varis ve Damar Cerrahisi Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Aksoy jüri başkanlığında; Health&Wellness Bölümü Sağlıklı Yaşam Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya başkanlığında ve Sağlık İletişimi Bölümü Tazefikir Grup Kurucusu Çağlar Gözüaçık başkanlığında değerlendirilerek bölüm birincileri belirlendi.Açılış konuşmasını yapan MD Magazin Genel Yayın Yönetmeni Duygu Karadeniz; “Sağlık sektörü hiç olmadığı kadar zor zamanlar geçirdi, geçirmeye de devam ediyor. Bizler de bu karanlık günlerde, elimizin taşın altına koyup, ilkeli, etik ve sektöre yakışan bir projeyle biraz olsun bulutları dağıtmak, bir nefes olmak istedik. Bugün burada ilkini attığımız adım, gelecek yıllarda daha da büyük, daha da coşkulu olacaktır. Golden Pulse Awards‘ın sektörün tüm paydaşlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.Bölüm birincilerine ödülleri takdim edildikten sonra özel ödüller de sahiplerini buldu. Yılın Projesi Özel Ödülü’nün sahibi Tazefikir olurken, Covid-19 Mücadelesi Özel ÖdülüAlchemlife, Pharmactive ve Nestle Türkiye’nin oldu. Alchemlife Avrupa Başkanı Recai Özbir ise Ömür Boyu Başarı Özel Ödülü’ne layık görüldü.Ece Vahapoğlu’nun sunumuyla ödüllerine kavuşan şirketlerin alkışlandığı tören sonrası düzenlenen afterparty’de, konuklar keyifli saatler geçirdiler.YILIN EN İYİ İLAÇ DIŞI ÜRÜNÜ: EVONY CERRAHİ MASKE LANSMANI / HAYAT KİMYAYILIN EN İYİ YENİ İLAÇ DIŞI ÜRÜNÜ: WELLCARE MAGNEZYUM + VİTAMİN B6 / İLKO İLAÇYILIN EN İYİ İNOVASYONU: DERMALIX / ABDİİBRAHİMYILIN EN İYİ AR-GE ÇALIŞMASI: DERMALIX / ABDİİBRAHİMYILIN EN İYİ HEALTHTECH GİRİŞİMİ: DOCTOR FOLLOW