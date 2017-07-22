Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı'ya tazminat davası

Gonca Akkuş, 10 yıllık eşi Uğur Akkuş ile aşk yaşayan model Ebru Şallı'ya tazminat davası açıyor.

Dedikodu - 22 Temmuz 2017 15:09
Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı'ya tazminat davası
Ebru Şallı, evli sevgilisi Uğur Akkuş için "Eşinden 3 yıldır boşanmaya çalışıyor, açılmış davaların hepsini gördüm" demişti. Ünlü modelin bu sözleri üzerine 10 yıllık eş Gonca Akkuş harekete geçti.

Akkuş, avukatına talimat vererek, evli olduğunu bilerek eşiyle aşk yaşayan Şallı'ya da dava açılmasını istedi. Avukat Ayşegül Topdemir'in Şallı'ya tazminat davası açacağı öğrenildi.

Çok üzgün olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, "İki kez boşanma davası açmıştım ama barıştık. Şu an darp dışında süren bir davamız yok. Ama yeni davalar açacağız" dedi.

İki çocuk annesi Akkuş'un bir röportajında söylediği "Bence Ebru Şallı eşimin mal varlığı için onunla birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz.

Ancak ne yazık ki Uğur'un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor" sözleri dikkati çekmişti.

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Kaynak:gazetevatan.com
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