Gonca Vuslateri böyle göbek attı!

Gonca Vuslateri'den ilk single: "Hep bi'şey eksik"

Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'ün "bol bol seks yapın" önerisine yanıt!

Gonca Vuslateri korkuttu!

Gonca Vuslateri göbek atarken çekilmiş bir videosunu Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımının altına şöyle yazdı:"Hıdırellez günü gibi karşıma çıktı.Bugün hayatta gülümsemem herhalde diyebileceğim bir ton şey oldu.. Şuraya yazmam ama bunlar ne ki diye iki kilo almış göbeğimi attıra attıra yürürüm üstlerine.. Beni anlaşılması imkansız bir ruh olduguma ikna etmeye çalışan her defolu zihne... Bir ki bir ki bir ki bir ki üç... Kışş.. #karantinagünleri iyi ki şu günümüz olmuş.. Gökten kıç yağıyormuş gibi dans etmek pek bi moda.. Yarin da r&b denerim artık.. Göbek de var.. Mis.."İşte o video: