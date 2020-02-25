Gonca Vuslateri: Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil…

Gonca Vuslateri korkuttu!

Gonca Vuslateri: 'Mesele dekolte falan değil'

Gonca Vuslateri, Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne atıfta bulundu. Bir fotoğrafını paylaşan oyuncu altına şu notu düştü:“Yaş 33 (ısrar üzerine tam yaşımı girdim yoksa gitti gidiyorum) daha gıdım anca çenemi aşağı çekince bile bu kadar çıkıyor. 7 kiloyu vermeme borçluyum yoksa Allah’ını tanımam vururdum estetiğe. Bence bir kadının kendine bir erkeğin gözünden bakmayı bırakıp, ahtapotlar ve denizatlarından sonra doğayla en derin ilişki kuran bir canlı olduğunu anladığının bakışlarında saklanıyor olması hediyelerin en yücesidir. Bu dünyaya erkekleri yenmek için değil de dünyanın muhteşem bir yer olduğunu anlatmakla görevli sonsuz gücüme sahip çıkıyorum. 8 Mart’ta da altını çizeceğim. Hazırım. Senin planın ne o gün?”