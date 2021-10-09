Gonca Vuslateri’den muhteşem perfomans!

'Bir Başka Gecce’ konserleri kapsamında müzikseverler, 8 Ekim Cuma akşamı saat Tuluğ Tırpan Pow Trio konserinde buluştu. Konuk sanatçı olarak katılan Gonca Vuslateri, yoğun alkışla karşılandı.‘Kimse bilmez’ şarkısını seslendiren Vuslateri, “Ekim ayının şahsına münhasır bir depresyonu vardır, romantiktir. Yaz daha böyle aşka yelken açan zaman dilimi gibi gelir ama Kasım’da zaten aşk başkadır” diyerek ‘Yağmur’ şarkısını seslendirdi.“Tuluğ’la bu parçayı canlı olarak sizlerle belki ilk kez söyleyeceğim” diyerek ‘Hep bi şey’ şarkısının ardından alkışlarla sahneden ayrıldı.