Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı!

'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Vasfiye Teyze' rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Gonca Vuslateri, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk oldu.32 yaşındaki oyuncu, "Bu piyasada hiç affetmeyeceğin isimler var mı?" sorusuna, "Bir kadın var onunla çok çalışmak istemiştim. Bana, 'Senin çok ailevi sorun var, moralsizmişsin. Öyle dediler. Başrol oynayamazsın' dedi. İçimden 'ne diyor bu ya?' dedim. Çok özür dileyerek söylüyorum; ben 10 kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım, onu mu söyleyecektiniz iş görüşmesinde. Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor" yanıtını verdi.Anne ve babasının ayrılığı sonrası hayatının değiştiğini belirten Gonca Vuslateri, "Yaratıcılıkta yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun. Ben çok uzun zaman mücadele ettim. 'Bunlarla nasıl başa çıkabilirim, bunları nasıl atlatabilirim' diye. Çok huzurlu bir aile ortamı değildi bizimki. Çok okumuş bir anne ve babadan hiç beklenmeyecek şiddet performansı. Zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım. Devamlı kendimi hayatımı anlatıp, kendi hayatıma odaklıydım ama etrafımda bir sürü şey oluyordu. Biraz o tarafa odaklandım. 'O pencereden yaşadıklarıma bakmam lazım' dedim. Oyunculuğunda çok etkisi oldu bunda, vizyonumu geliştirdim" dedi.