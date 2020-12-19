Gonca Vuslateri-Hakan Altun çifti aşka geldi: Seni pamuklara sarmalar sararım

Hakan Altun, bir ay önce Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri, Hakan Altun’un, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” diye yazması ve Vuslateri’nin de bu sözleri beğenmesiyle ortaya çıkmıştı.Artık aşklarını saklamayan çift Instagram hesaplarından ortak bir paylaşımda bulundu. İkili, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlandı. Hakan Altun fotoğrafa Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısını eklerken, Gonca Vuslateri, fonda Sezen Aksu'nun 'Erkek Güzeli' isimli şarkısını kullandı.Bu arada Hakan Altun, Instagram'da herkesi takipten çıkardı. Bir tek sevgilisi Gonca Vuslateri'yi takipte kalan şarkıcı, adeta "senden başkasını görmek istemiyorum" dedi.