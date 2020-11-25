Gonca Vuslateri ile Hakan Altun'un aşk yaşadıkları iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin yaptıkları paylaşımlar aşkı ele vermişti.
'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Vuslateri, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu, "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti
Gonca Vuslateri (34) ile Hakan Altun'un (48) sevgili oldukları iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü . Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.
25.11.2020 21:16 Magazin