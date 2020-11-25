Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun'un aşk yaşadıkları iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin yaptıkları paylaşımlar aşkı ele vermişti.'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Vuslateri, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu, "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.