Gonca Vuslateri, Hakan Altun'la evlilik iddialarına yanıt verdi!

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin evlenecekleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin bu akşam nikah masasına oturacağı konuşuluyordu. Gonca Vuslateri iddiaları Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla yalanladı.Vuslateri açıklamasında, "Kimsenin evlendiği yok. Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin. Maskenizi takın..." dedi.