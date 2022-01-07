Gonca Vuslateri: "O zaman dans!"

10 ayda ikinci kez koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına kavuşan, sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren Gonca Vuslateri yeni bir paylaşımla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde set arasında karavanda Mezdeke çalıp göbek atan ve o anları takipçileriyle paylaşan Vuslateri yeni bir dans videosuyla görenleri gülümsetti.Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Öp beni, yut beni, yala beni manyak manyak işler' şeklindeki sözlerinden olan remixi eşliğinde kedisi ve köpeğiyle birlikte dans eden 35 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri'nin o anları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.