Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı: "Biz artık..."

Gonca Vuslateri, beyin damarında oluşan tıkanıklık sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Hakan Altun’u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, bu durum sosyal medyada “barışma sinyali” olarak yorumlanmıştı. Ancak Vuslateri sürpriz bir paylaşım yaptı, eski sevgilisi Ben Affleck ile barışan Jennifer Lopez’i “Eski bilete piyango vurmaz” diyerek eleştirdi. Oyuncunun bu paylaşımla aslında Hakan Altun’la ilgili dedikodulara yanıt verdiği öne sürüldü.Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, babası Birol Vuslateri’yle alışveriş yaptı. Magazin muhabirleriyle de ayaküstü sohbet eden Vuslateri, Hakan Altun'la ilgili sorulara “Yapmayın arkadaşlar, biz arkadaşız. Adamın başına neler geldi, aradım konuştuk. Çok yakın arkadaşız ve bizler medeni insanlarız. Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Telefonda ona geçmiş olsun dileklerimi söyledim" cevabını verdi.Gonca Vuslateri, kol kola alışveriş turuna çıktığı babası Birol Vuslateri’yi muhabirlerle tanıştırdı: “Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım, hayatımın aşkı olur kendisi!”