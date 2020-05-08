Gonca Vuslateri'den ilk single: "Hep bi'şey eksik"

Gonca Vuslateri, oyunculuktan sonra şarkıcılıkta da emin adımlarla ilerliyor. Minik Serçe Sezen Aksu tarafından hediye edilen Redd Grubu’nun kurucusu ve solisti Doğan Duru’nun düzenlenmesini yaptığı “Hep bi’ şey eksik” şarkısı ile yeni bir hikaye anlatacak. Gonca, 2017 yılında “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları”nda Tuna Kiremitçi ile “Sana Dair” şarkısında düet yapmış, müzik otoritelerinden güzel yorumlar almıştı.Oyuncunun ilk single'nda, gitarlarda Doğan Duru ve Levent Özer, bas gitarda Okan Kaya, davulda Berke Özgümüş, kemanda Özge Metin eşlik ederken, Arzu Alsan mix, Aykut Gürel ise Mastering yaptılar.Gonca Vuslateri; "İlk single çalışmam olan “Hep bi’şey eksik” gerçek hayatı şairene bir şekilde anlatıyor. İlk olarak 2019’da yaptığımız kaydı, Hayyam Stüdyolarında son haline getirdik. Ayrıca bu şarkı yakın dostum Doğan Duru ile ilk müzikal ürünümüz olacak.” diye konuştu.