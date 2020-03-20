Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'ün "bol bol seks yapın" önerisine yanıt!

Doktor Mehmet Öz, koronavirüs nedeniyle evde kalan çiftlere gerilimi azaltmak için 'bol bol seks yapmasını' tavsiye etmişti. Öz'ün bu sözlerine Gonca Vuslateri'den yanıt geldi.Sosyal medya hesabından attığı tweetle Öz’ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” dedi.