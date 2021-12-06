Gonca Vuslateri’den set karavanında Mezdeke dansı…

Gonca Vuslateri set karavanında Mezdeke dansı yaparken çekilen görüntülerini Instagram'dan yayınladı. Oyuncu paylaşımının altına şu notu yazdı:"Gürgen Öz açıklama yapmak zorunda hissetmeden ben söyleyeyim.. ya da Hakan Bilgin abim.. Zorum ben sette ya.. yani prodüksiyon eğer karavana Mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan.. Belki de aşağıdan..2 ay önceki çekimlerde Bahadır İnciler'in eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu..Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim..Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor..Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir.Hala gülüyorum bi rde çiçekli don çıkmış mı o pijamadan."