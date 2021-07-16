Gonca Vuslateri'den Sezen Aksu'lu Mesaj!

Simge ve Rubato, Sezen Aksu'nun "Ben de Yoluma Giderim" şarkısını söylerken "Size bayılıyorum." diyerek sahneye çıkan Gonca Vuslateri, Sezen Aksu taklitleri ile Harbiye'yi kahkahaya boğdu. Ünlü oyuncu Sezen Aksu yerine Aksu'ya gelen doğum günü mesajlarına teşekkür etti.Gonca Vuslateri Sezen Aksu olarak sözlerine devam etti; "Evden hiç çıkmayıp, kimsenin telefonuna cevap vermesem de tüm Türkiye'nin doğum günü dileklerini kabul eder, selamlar çakarım.Sezen Aksu takliti içerikli Gonca Vuslateri olarak Sezen Aksu'nun son konserlerinde söylediği sözleri sizlere yeniden hatırlatmak isterim; Türkiye gençlerindir ve gençlerin kalacak."Vuslateri alkışlar içinde sahneden ayrıldı.