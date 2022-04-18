Gonca Vuslateri'nden cesur itiraf

Gonca Vuslateri YouTube üzerinde yayın yapan bir programa konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Gonca Vuslateri, yaptığı bir itirafla dikkat çekti.

18.04.2022 17:46 Magazin

Gonca Vuslateri'nden cesur itiraf
Sosyal medyada son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nden yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi. Vuslateri, konuk olduğu programda cinsellikle ilgili itiraflarda bulundu. Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu, "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" diyerek hayranlarını şaşırttı. Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden Vuslateri, "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem" ifadelerini kullandı.

Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi. Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. "Her ilişkin orgazm ile biter mi?" sorusunda ise "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" yanıtını verdi.
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