Gonca Vuslateri'nden cesur itiraf

Sözlerine devam eden Vuslateri, "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem" ifadelerini kullandı.
Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi. Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. "Her ilişkin orgazm ile biter mi?" sorusunda ise "Çok seks düşkünü bir kadın değilim. Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" yanıtını verdi.