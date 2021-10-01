'Gönül Dağı’ dizine yeni transfer…

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bu kadroya TRT 1 izleyicilerinin yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim daha katıldı. Daha önce TRT 1’de yayınlanan “Çırağan Baskını”, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Mehmetçik Kut’ül Amare” ve “Payitaht Abdülhamid” dizilerinde rol alan Haktanır’ı, Gönül Dağı’nın 2 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 34. Bölümünde izleyeceğiz.Dolmuşçu Sefer’le (Ferdi Sancar) birlikte katıldığı minibüs ihalesini, babası “Mezarcı İlyas”la birlikte kazanan Hamdi, Gedelli’de dolmuş şoförlüğüne başlar. Ancak Hamdi’yi kasabada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.Başta Çaycı Rıfat (Hüseyin Sevimli) olmak üzere tüm kasaba halkı çok sevdikleri Dolmuşçu Sefer’in yanında yer alır. Hamdi, kendisine tavır alan Gedelli sakinleriyle başa çıkabilecek mi? Dolmuşçu Sefer ve kasabanın yeni minibüs şoförü Hamdi arasındaki gerginlik sona erecek mi? Karıncayı bile incitmeyen, kimseye kötülüğü dokunmayan iyi kalpli Sefer, yeniden işine kavuşabilecek mi? Gedelli’de işe başladığı gün ‘istenmeyen adam’ ilan edilen Hamdi, kendini kasaba halkına sevdirebilecek mi? Gönül Dağı’nın önümüzdeki haftalarda yayınlanan bölümlerinde izleyeceğiz.Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli ve Burak Haktanır rol alıyor.Gönül Dağı’nın 2 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak 34. Bölümünün tanıtımı: