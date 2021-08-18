'Gönül Dağı' dizisine flaş transfer!

TRT 1'nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve reyting rekorları kıran dizisi 'Gönül Dağı' bu sezonda oldukça iddialı. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali'nin yer aldığı diziye flaş bir isim daha katıldı. Serkan Kuru yeni sezonda doktor Kenan karakteriyle 'Gönül Dağı'nda yer alacak. Eskişehir’de çekilen sevilen dizinin 31. bölümü yine renkli sahnelere ev sahipliği yapacak.