Gönül Dağı dizisine iki oyuncu daha katıldı…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nın ekibine Dilek Denizdelen, Melahat Ferses, Mustafa Şen ise İlhami Ferses karakteriyle katıldı.. Ferses ailesinin maceraları her hafta büyük bir keyifle izlenecek.Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde; Selami’nin (Eser Eyüboğlu) abisi İlhami (Mustafa Şen) ve ablası Melahat (Dilek Denizdelen)’in sürpriz ziyareti, kasabada yaşanacak renkli olayların sinyalini veriyor. Ailesiyle miras kavgası olan Selami, savaş zırhlarını kuşanıyor ve onlara karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Karısı Keriman’ın (Çiğdem Aygün) desteğiyle Selami, bu miras kavgasından zaferle çıkabilecek mi?