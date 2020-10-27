'Gönül Dağı' dizisine sürpriz bir isim katıldı!

Dizinin kilit rollerinden birini, Dilek’in nişanlısı Serdar karakterini canlandıracak olan Utku Ateş, “Sezonun en kaliteli yapımlarından birine dahil olmak benim için mutluluk verici. Gönül Dağı’nda, Serdar girdikten sonra dengeler değişecek. Dilek ve Taner’in arasına karakedi gibi girecek Serdar karakterinin büyük ilgi göreceğini umuyorum” dedi.Serdar’ın Dilek’e karşı takıntılı bir aşk beslediğini, bu uğurda her şeyi yapabileceğini belirten Ateş, “Serdar avukat bir babanın tek oğlu. Herkes gibi onun da travmaları var. Onu, hayallerine ve başarmak istediklerine bağlayan en önemli unsur ise Dilek... Dilek’i kimsenin anlayamayacağı kadar büyük bir aşkla seviyor. Onu kaybetmemek için her şeyi göze alabilir. Taner’in hayatı, Serdar’ın varlığıyla çok daha zor bir hale gelecek” diye konuştu.Senaryosu, “Bozkırın kalemi” olarak da bilinen Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenilerek yazılan dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstleniyor.Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.Gönül Dağı’nın 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanacak 3. Bölümü yine büyük ilgi çekecek, izleyicilerin buluşma noktası olacak.