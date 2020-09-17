'Gönül Dağı' dizisinin çekimleri başladı!

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, izleyicilerin memleket hasretini giderecek ve ilk bölümde beğenilerini kazanarak ekran başına kilitleyecek.Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın üstlendiği dizi, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.Geçmişten günümüze korunan tarihi sokaklarda, tüm heybetiyle muhteşem bir manzara sergileyen dağların eteklerinde, sapsarı bozkırlarda çekilen dizi, birbirinden güzel sahneleriyle izleyenlerin memleket özlemini giderecek.Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki atları... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..