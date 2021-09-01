Yayına başladığı ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı’nın yeni sezon tarihi açıklandı. Berk Atan ve Güsim Ali'nin başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.
'Gönül Dağı' dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu!
TRT 1 ekranlarının fenomen dizilerinden Gönül Dağı'nın yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bozkırda bir Anadolu masalı sloganıyla yayına başlayan Gönül Dağı dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu.
01.09.2021 22:57 Dizi Galeri