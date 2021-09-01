'Gönül Dağı' dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu!

Yayına başladığı ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı’nın yeni sezon tarihi açıklandı. Berk Atan ve Güsim Ali'nin başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.