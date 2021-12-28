Gönül Dağı ekibine yeni bir isim daha katılıyor!

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'ün üstlendiği yönetmenliğini ise Yahya Samancı’nın yaptığı Gönül Dağı’nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin , Ufkum Kalaoğlu ve Cem Kurtoğlu yer alıyor.Eskişehir’de çekilen dizinin ekibine son olarak genç bir yetenek katıldı. 22 yaşındaki Oya İloğulları 48. bölümde sevilen dizinin ekibine katılacak.Daha önce reklam filmlerinde rol alan ve müzikle de ilgili olan İloğulları “Gönül Dağı”nda yörük kızı Elvan rolüne hayat verecek.