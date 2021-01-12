Gönül Dağı, izleyicileri efkarlandırdı…

TRT 1 ekranlarına geldiği ilk günden bu yana büyük ilgi çeken ve Türkiye’nin en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, müziğimizin eşsiz örneklerine yer veren sahneleriyle de dikkat çekiyor.Dizinin 9 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 11. bölümünü izleyenler, türkü şöleniyle keyifli dakikalar geçirdiler. Selami (Eser Eyüboğlu)’nin seslendirdiği, Gönül Dağı’na özel bestelenen “Vurgunum Dercesine” adlı eserle eğlenen seyirciler, bölümün final sahnesine damga vuran “Efkar” türküsüyle ise gözyaşlarına boğuldular.Dizinin final sahnesinde, Dilek’le (Gülsim Ali İlhan) buluşmak üzere bekleyen Taner (Berk Atan) ondan gelen ayrılık mesajıyla yıkıldı. Hiç beklenmedik bir anda gelen ayrılık hüznü, Cengiz Özkan’ın seslendirdiği “Efkar” türküsüyle izleyenleri üzüntüye boğdu. Sözleri Cengiz Özkan’a, bestesi Engin Arslan’a ait “Efkar” türküsü büyük beğeni topladı. Gönül Dağı tiryakileri dizi yayınından sonra da türküyü defalarca dinleyerek sosyal medyada paylaştı. Final sahnesi ve türkü, kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.Gönül Dağı’nın 12. bölümü 16 Ocak Cumartesi saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanacak.Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.