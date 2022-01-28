Gönül Dağı’na genç bir yetenek daha katıldı…

TRT 1 ekranına geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reytingini artırarak zirveye yerleşen Gönül Dağı, usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar büyük performans sergileyen genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Gönül Dağı kadrosuna kırk sekizinci bölümde genç bir yıldız daha katıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan İloğulları, iyi kalpli, saf Yörük kızı Elvan rolünü canlandırıyor.Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin , Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Cem Kurtoğlu ve Oya İloğulları rol alıyor.Gönül Dağı’nın yeni bölümü, 29 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…