Gönül Dağı’na hangi sanatçı veda edecek?

Geçtiğimiz hafta aracı yolda kalan bir kadına yardım eden, onu Gülsüm öğretmenin evinde misafir eden amcaoğulları, kendilerini hapisten kurtaran müsteşarın icadlarına destek mesajını duyunca sevinçten havalara uçuyor.Uçan araba için hazırlıklarını hızlandıran Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk) ve Ramazan’ı (Cihat Süvarioğlu), aracın tanıtım toplantısında bekleyen sürpriz ne? Uçan araba havalanabilecek mi?Amansız bir hastalığa yakalanan ve hafıza kayıpları başlayan Sefer (Ferdi Sancar), umutsuzluğa kapılarak kendisini eve kapatıyor ve hayatla bağını kopartıyor. Ancak onu motive etmek için başta Zahide ve çocuklar olmak üzere Gedellililer seferberlik başlatıyor. Peki Sefer, hayata yeniden umutla bakmayı başarabilecek mi?Kendilerini çocukken terkeden ve Almanya’ya giden babalarını affeden Elif hemşire (Zümre Meğreli) ve Zeynep (Güliz Aybay), geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, ondan büyük bir darbe yemişti. Babasına böbreğini veren Elif hemşire, onun para dolu bir zarf ve veda mektubu bırakarak Almanya’ya döndüğünü öğrenmişti. Babasına yeni kavuşmanın ve onunla birlikte sağlıklı uzun yıllar geçirmenin hayallerini kuran Elif hemşire, kendine gelebilecek mi? Hayattaki en büyük darbe, en yakınından gelendir. Peki Elif hemşire bu olayı atlatabilecek mi?Çocukluklarında başlayan büyük aşklarını evlilikle taçlandıran Taner (Berk Atan) ve Dilek’i (Gülsim Ali İlhan), bu bölümde müjdeli bir haber bekliyor… Bu müjde, iki aşığın hayatını nasıl değiştirecek yeni bölümde izleyeceğiz.Gönül Dağı’nın 50. Bölümünde, bir vedaya da tanıklık edeceğiz. Kasabalılar beklenmedik bir ölüm haberiyle sarsılıyor. Gedelli’yi hüzün sarıyor. Peki Gönül Dağı’na hangi oyuncu veda ediyor, dizinin 50. Bölümünde 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1ekranlarında izleyeceğiz.Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.Berk Atan, Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin , Ufkum Kalaoğlu, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları ve Cem Kurtoğlu rol alıyor.