'Gönül Dağı'nda bayram şenliği var!

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli.15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek Gönül Dağı’nın 28. Bölüm özeti ise şöyle:Gedelli’nin sıcak ikliminde bayram bütün coşkusuyla kutlanıyor, yüzler gülüyor…Ramazan, bayramın son günü yapılacak olan şenlik için Münir Bey’e mehter takımı getireceğine dair söz verir. Amcaoğulları Ramazan’ın bu sözü üzerine mehteri ayarlamaya çalışırken üstüne bir de Cemile çocukluğunda yediği bir balığı aşerince hepten karışırlar. Amcaoğulları bu karışıklıktan çıkabilecek midir?Sefer, Zahide ve çocuklar hep birlikte evin tadilatına başlamış düğün havasına girmişlerdir. Bütün işleri zamanında yetiştirebilecekler midir?..”